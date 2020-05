De politie doet een getuigenoproep nadat avondwinkel Menora in Amsterdam-Noord voor de derde keer in een jaar tijd is overvallen. Bij de laatste overval, in maart, lukte het de eigenaar om samen met zijn broer een verdachte aan te houden. De andere twee zijn spoorloos.

Het incident gebeurde op 19 maart in de avond. De eigenaar is op dat moment bezig met de laatste werkzaamheden. Buiten staan drie jongens bij de winkel die vermoedelijk de situatie verkennen. Vervolgens rennen de drie naar binnen en gaan ze direct achter de eigenaar naar de kassa toe.

Burgeraanhouding

Een van de jongens heeft vermoedelijk een taser bij zich, een tweede is in het bezit van een mes. Ze pakken de eigenaar vast en duwen hem naar de grond. Op het moment dat de eigenaar zegt dat hij geld gaat halen, rennen twee van de drie jongens weg.

De broer van de eigenaar is de winkel binnengekomen en vermoedelijk namen twee van de drie daders daarom de benen. De derde jongen wordt aangehouden door de eigenaar en diens broer.

Signalement

De politie heeft een signalement verspreid om de twee overige daders te vinden. De eerste die is ontkomen is een lichtgetinte jongen van rond de 1.70 meter lang. Hij droeg op het moment van de overval een lichtgrijze hooedie en had een zwarte sjaal voor zijn gezicht. Ook droeg hij een zwarte joggingsbroek en zwarte sportschoenen.

De tweede verdachte is ook een jongen van rond de 1.70 meter lang. Hij droeg een zwarte hoodie, een donkergroene sjaal, een zwarte joggingbroek en zwarte sportschoenen.

Mensen die meer weten over de overval, worden verzocht contact op te nemen met de politie.

#WantedWednesday Hij werd in een jaar tijd drie keer overvallen: de eigenaar van een avondwinkel aan de Nieuwe Maanstraat in A'dam-Noord. Bij de de laatste overval in maart kon hij samen met zijn broer zelf één verdachte aanhouden. Naar de andere twee zoeken we nog. Help jij mee? pic.twitter.com/gbm6oDpLJt — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) May 27, 2020

Beeld: Twitter / Politie Amsterdam eo