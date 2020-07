Politie deelt babbeltruc woordzoeker voor potentiële slachtoffers

Babbeltrucs komen nog steeds vaak voor. Vooral ouderen zijn het doelwit van criminelen. Door zich voor te doen als bijvoorbeeld een medewerker van het waterleidingsbedrijf weten zij zich naar binnen te praten bij hun slachtoffer thuis om vervolgens waardevolle spullen te stelen. Politie in Rotterdam is klaar met de slinkse truc.

Daarom deelde de politie in Rotterdam vrijdag een tweet met een babbeltruc woordzoeker. In de woordzoeker zitten allemaal termen verstopt die te maken hebben met de gewiekste truc. Het doel van de politie is om mensen er op attent te maken hoe sluw daders te werk kunnen gaan.

Agenten gaan ook met de woordzoekers langs de deuren, laat de politie weten.”Waarschuw ouderen: print deze woordzoeker en ga langs bij je moeder, oma of buurvrouw, of tag diegene in dit bericht. Of maak ‘m zelf natuurlijk.”

#Babbeltrucs, afgelopen week was het weer drie keer raak. Reden genoeg om agenten de deuren langs te sturen met deze #woordzoeker. Waarschuw ouderen: print deze woordzoeker en ga langs bij je moeder, oma of buurvrouw, of tag diegene in dit bericht. Of maak 'em zelf natuurlijk. pic.twitter.com/IVSSokEFmv — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) July 3, 2020

Gewiekste oplichters

In de bijsluiter van de woordzoeker zegt dat de politie bewust kiest voor woorden die criminelen vaak gebruiken om binnen te komen. “De meest gebruikte smoezen: het waterleidingbedrijf vanwege een lekkage bij de buren, de nieuwe buren die langskomen met een lekkernij, thuiszorg en nieuw dit jaar: de corona-controle.”