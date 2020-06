VIDEO: Politie grijpt in bij verboden concert Douwe Bob op Terschelling

Douwe Bob heeft maandag toch een poging gedaan op te treden op Terschelling. De zanger negeerde daarmee het verzoek van de gemeente om dat niet te doen. De politie heeft ingegrepen om het concert af te breken, bevestigt een woordvoerder van de politie Noord-Nederland.

Bezoekers hebben gefilmd hoe een agent en een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) Douwe Bob verzoeken om het optreden af te blazen. Op beelden, in bezit van Hart van Nederland, is te zien hoe de zanger gesommeerd wordt te stoppen met zijn optreden.

Volgens de Leeuwarder Courant wordt de zanger dinsdagmiddag verwacht op het politiebureau van Terschelling. Het management van de zanger was maandagavond niet direct bereikbaar voor commentaar.

Afgelast

Douwe Bob kondigde zondag aan dat hij zou gaan optreden op het Waddeneiland vanwege het afgeblazen festival Oerol. Een dag later liet de zanger al weten dat het niet door mocht gaan van de gemeente. “Het loopt zo uit de hand, is het idee”, zei de zanger eerder op maandag op zijn Instagram. Toen stelde Douwe Bob echter nog dat hij het erbij zou laten zitten. “Maar regels zijn regels en we respecteren het.”

Lees ook: Gasten lappen coronaregels aan de laars tijdens feestje in Van der Valk-hotel Tiel

ANP