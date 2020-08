Politie betrapt inbrekersduo dat net gestolen schoenen aan het passen is

Het was dinsdag even schrikken voor bewoners van een woning aan de Poeldijkseweg in Monster. Ze ontdekten dat er in hun huis was ingebroken. Onder meer een laptop, etenswaren, alcoholische drank en een paar nieuwe schoenen waren verdwenen.

De bewoners belden natuurlijk gelijk de politie toen ze ontdekten dat hun huis was leeggeroofd. Dat er was ingebroken, was wel duidelijk. Er waren ramen ingeslagen.

Lees ook: Urn van Lex’ overleden vrouw gestolen: ‘We wilden haar uitstrooien op Tenerife’

Camerabeelden

Agenten gingen gelijk in de buurt aan de slag om camerabeelden te bekijken. Daaruit bleek dat de inbraak nét was gepleegd. De beelden gaven volgens de politie een goed signalement van de twee verdachten.

Meerdere agenten gingen in de buurt op zoek en stuitten op twee personen die verdacht veel leken op de omschreven dieven. Toen de agenten kwamen aanlopen was één van de verdachten, een man, net de gestolen schoenen aan het passen.

Lees ook: Politie zoekt inbreker in Vlissingen, verdachte springt in armen van agenten

Schoenen passen

Ook de andere gestolen spullen werden aangetroffen bij het duo. De 37-jarige man en een 41-jarige vrouw zonder vaste verblijfplaats zijn aangehouden. Het duo was onder invloed van alcohol.

Ze zitten nog altijd vast en van de woninginbraak is aangifte gedaan.