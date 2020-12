Politie maakt einde aan illegale feesten: 'Zelfs oma kwam nog even langs'

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag op diverse plaatsen in het land een einde gemaakt aan illegale feesten. De feestvreugde kwam onder meer in Rotterdam, Koningsbosch en Staphorst vroegtijdig ten einde. Een grootschalig feestje vieren is vanwege de coronamaatregelen immers verboden.

In de Benthemstraat in Rotterdam maakte de politie een einde aan een feest in een bedrijfspand. Hierbij waren zo’n honderd mensen aanwezig, laat de politie via Twitter weten. Het is niet duidelijk of er aanhoudingen zijn verricht.

#Rotterdam Aan de #Benthemstraat stuitten collega's op een groot feest in een bedrijfspand. Bij dit feest waren zo'n 100 bezoekers aanwezig. Het feest is door de politie beĆ«indigd. — Politie24 (@Politie24) December 27, 2020

Ook in Haastrecht stuitte de politie zaterdagavond op een party. Zo’n twintig mensen vierden in een bedrijfspand een feestje, compleet met muziek, feestverlichting en bar. “Zelfs oma kwam nog even langs toen we ter plaatse waren,” twittert de politie. Er zijn diverse bekeuringen uitgedeeld.

26-12 om 21:30 uur in #Haastrecht feest van ongeveer 20 personen beĆ«indigd. In bedrijfspand met muziek, feestverlichting en bar. Zelfs oma kwam nog even langs toen we ter plaatse waren. Diverse bekeuringen aangezegd. #Corona — PolKrimpenerwaard (@Pol_Krwrd) December 26, 2020

Rave in de bossen

Vannacht vond er ook een rave plaats in de bossen bij het Limburgse Koningsbosch. Feestvierders hadden de bomen versierd met kleurige glowsticks. De Telegraaf meldt dat er ook een geluidsinstallatie en zwaar vuurwerk waren neergezet. Volgens de krant maakte de politie een einde aan het feest, maar werden er geen aanhoudingen verricht. Volgens een politiewoordvoerster bleek ter plekke dat het een feest op Duits grondgebied was, waarop de Duitse politie is opgeroepen.

Onder het viaduct van de A28 in het centrum van Staphorst hebben jongeren vuurwerk afgestoken en een vuurtje gestookt. Volgens RTV Oost heeft de politie niet ingegrepen, ondanks dat de jongeren zich niet hielden aan de coronaregels. Het samenkomen duurde ongeveer een uur.

Tekst: Redactie/ANP

Beeld: SQ Vision