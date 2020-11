Limburgse politicus ernstig in verlegenheid gebracht door uitlekken 'Hitler-filmpje'

In het Limburgse Weert is de lokale politicus Niek Gruijthuijsen in opspraak geraakt na het uitlekken een opmerkelijke video. Het steunraadslid van Weer Lokaal imiteert daarin Adolf Hitler, compleet met Hitlergroet, geschreeuwde kreten en bloksnor.

De video is in handen van regionale omroep 1Limburg. Gruijthuijsen gaat erg ver in zijn imitatie. Naast de welbekende snor van de voormalige Duitse dictator heeft hij ook soortgelijke kleding aan. Ook het haar van de lokale politicus zit in een scheiding, om het zo ‘goed’ mogelijk te laten lijken op Hitler.

De video is gemaakt tijdens een privé-etentje. Gruijthuijsen was op dat moment met de overige aanwezigen bekende personen na aan het doen.

Op het matje

Gruijthuijsen is bij zijn partij op het matje geroepen. Bestuursvoorzitter Mark Jankoski zegt tegen Hart van Nederland dat er een stevig gesprek is geweest. Daarin heeft de politicus ‘duidelijk te kennen gegeven zeer veel spijt van zijn handelen te hebben en de volle verantwoordelijkheid voor zijn handelen te nemen. Hij kan dit niet meer terugdraaien en is zich ervan bewust dat hij als commissielid een voorbeeldfunctie heeft waarin dit niet past.”



Jankoski vervolgt: “Het bestuur en de fractie aanvaarden zijn excuses en zijn bereid hem een nieuwe kans geven.” Ze vinden het voorval losstaan van het functioneren van Gruijthuijsen. Waarnemend burgemeester Ina Leppink noemt de imitatie tegenover 1Limburg ‘betreurenswaardig’. “Commissielid ben je 24/7. Wat een commissielid in privétijd doet, hebben wij niet in de hand.”

Hart van Nederland heeft geprobeerd om in contact te komen met Gruijthuijsen zelf. De politicus verwees door naar zijn partij.

Beeld: 1Limburg