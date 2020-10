Politici ruziën op Twitter over de rug van doodzieke coronapatiënten: 'Sukkel'

Een tweet van Geert Wilders heeft zondag tot grote ophef geleid op Twitter. De PVV-leider verwijt het kabinet dat behandelingen en operaties van autochtone Nederlanders worden uitgesteld, omdat het merendeel van de IC-bedden bezet wordt gehouden door Nederlanders met een niet-westerse achtergrond. Andere politici reageren woedend op het bericht.

In zijn tweet verwijt Wilders het kabinet dat de behandelingen en operaties van “Henk en Ingrid” weer worden uitgesteld, omdat de IC-bedden bezet worden gehouden door “Mohammed en Fatima”, “die onze taal niet spreken en lak hebben aan de regels”. Hij reageert daarmee op een uitspraak van IC-chef bij het VUmc Armand Girbes in het Radio 1-programma Argos.

Voornamelijk patiënten met een niet-westerse achtergrond die de Nederlandse taal niet helemaal machtig zijn op onze IC’s. Dat mag het kabinet even uitleggen. Waarom wordt dit verzwegen? En wat betekent dat voor de maatregelen? Alle moskeeën dicht en horeca weer open? #corona https://t.co/Ry2nI5uARs — Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 11, 2020

‘Racistische drek’

Andere politici reageren woedend op de tweet van Wilders. “Dat je over de rug van mensen die op de intensive care liggen nog verdeeldheid probeert te zaaien. Racistische drek”, schrijft PvdA-leider Lodewijk Asscher. “Elke dag werken Henk, Ingrid, Mohammed en Fatima zich een slag in de rondte in onze ziekenhuizen. Voor álle patiënten.”

“Zegt de man die tijdens Rutte II de zorg kapot bezuinigde en de halve Arabische wereld binnen haalde”, bijt Wilders hem in een tegenreactie toe.

Zegt de man die tijdens Rutte2 de zorg kapotbezuinigde en de halve Arabische wereld binnenhaalde. En nu maar klagen over de feiten. Allemaal gevolg van PvdA-drek. https://t.co/UCeUuCgIop — Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 11, 2020

Ook Rob Jetten haalt in een tweet uit naar de PVV-leider. “Kap eens met die tegen-elkaar-opzetten-tweets!”, schrijft hij. De D66-leider stelt voor dat Wilders meezoekt naar oplossing, zoals meer doelgroepcommunicatie in verschillende talen in stadswijken en religieuze instellingen.

Maar daar moet Wilders niks van weten. “Sukkel”, tweet hij naar Jetten. “Dit is Nederland, hier spreken we Nederlands en wie hier onze taal niet spreekt, heeft hier niets te zoeken.”