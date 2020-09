Op het terrein van gezondheidsdienst RIVM is het poliovirus aangetroffen in het riool. Op het Utrecht Science Park in Bilthoven zijn ook een onderzoeksinstelling die zich bezighoudt met polio en een grote producent van poliovaccins gevestigd.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoekt hoe het virus precies in de riolering terecht heeft kunnen komen en of er medewerkers zijn blootgesteld aan polio. Dat bevestigt de inspectiedienst woensdag na berichtgeving door de Volkskrant.

Het poliovirus werd al in de eerste week van augustus ontdekt in monsters die op 21 juli tijdens een standaardcontrole werden genomen uit het riool op het onderzoeksterrein in Bilthoven. Op 19 augustus is vervolgens de Wereldgezondheidsorganisatie ingelicht over de vondst.

‘Geen gevaar’

Volgens de toezichthouder is de volksgezondheid niet in gevaar gekomen. De inspectie wijst erop dat de riolering in ons land een gesloten systeem is en dat de zuivering zo wordt gedaan dat die het poliovirus onschadelijk maakt.

De IGJ onderzoekt of er zich incidenten hebben voorgedaan in de drie instellingen op het terrein die met polio werken. Om de herkomst vast te stellen, wordt onder meer het DNA van het virus onder de loep genomen.

Wat is polio?

Polio is een ziekte die ernstige verlammingen veroorzaakt maar die dankzij een strikt vaccinatiebeleid in de westerse wereld niet meer voorkomt. Wie is gevaccineerd kan de ziekte niet meer krijgen, maar kan het virus wel oplopen en overdragen op mensen die niet zijn gevaccineerd. Besmetting vindt plaats via speeksel, bijvoorbeeld door hoesten, of contact met ontlasting.

