Poes Lucy zat wekenlang klem onder brug: 'We vreesden het ergste'

Medewerkers van Stichting Dierenwelzijn Walcheren waren nauwelijks klaar met de zoektocht naar hond Abigail, toen er een melding binnenkwam van gemiauw onder een brug in het Zeeuwse Middelburg. Het bleek te gaan om poes Lucy, die al drie weken werd vermist.

Toen de medewerkers van de stichting de eerste keer een kijkje namen, konden ze Lucy wel horen, maar niet zien. De brandweer werd erbij gehaald, maar ook die kon niets betekenen. Het dier bleek onder een brugpijler te zitten, een plek waar een mens amper kan komen. De vangactie werd gestaakt, maar er werd wel wat voer voor Lucy achtergelaten. “Daarna zijn we huiswaarts gegaan om na te denken hoe we dit moesten gaan oplossen”, schrijft de stichting in een bericht op Facebook.

Waterdicht plan

De dag erop togen vier medewerkers gewapend met twee ambulances en een waterdicht plan richting de brug waaronder Lucy nog steeds zat. “De kat was niet meer hoorbaar, we vreesden het ergste.” De dappere redders gingen gekleed in wetsuits het water in en namen een surfplank mee als hulpmiddel. “Na diverse pogingen is het gelukt om de verkleumde kat uit haar benarde situatie te krijgen.”

Het dier bleek gechipt, uit de gegevens kon Dierenwelzijn Walcheren opmaken dat het om Lucy ging, die al drie weken werd vermist. “Nu blijkt dat ze nog geen 100 meter van huis in het water is gevallen en daar onder de brug een plekje vond om er uit te komen. Helaas kun je vanaf die plek geen enkele kant meer op, behalve het water in.”

Beeld: Stichting Dierenwelzijn Walcheren