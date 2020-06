Katten belanden na een val bijna altijd op hun pootjes, maar terug omhoog komen blijkt soms lastiger. In Vlaardingen heeft de dierenambulance dinsdag een poes moeten redden die ondanks verwoede pogingen niet uit een put kon komen.

De kat in een 2,5 meter diepe ommuurde open put gevallen op een industrieterrein in de Zuid-Hollandse plaats. “Het arme meisje kon er met geen mogelijkheid zelf uit”, schrijft Dierenopvangcentrum Vlaardingen op Facebook.

Nagels kapot

Ondanks dat het onbegonnen werk was, heeft de poes flink haar best gedaan om tegen de muur op de klikken. Alle nagels van het beestje zijn kapot.

De poes werd gered door de dierenambulance, maar was dinsdag helemaal van slag, laat het opvangcentrum waar het dier is ondergebracht weten. “Ze was gisteren niet benaderbaar. Maar vanmorgen was ze erg lief.”

Lees ook: Kater Memphis zoveelste slachtoffer Hedelse ‘kattenschieter’: beloning voor gouden tip

Baasje gezocht

Nu het beestje gered is en enigszins is bijgekomen, is het dierenopvangcentrum op zoek naar haar baasje. “Ze heeft helaas geen chip, wel droeg ze een grijze vlooienband. Deze lieverd wil graag weer terug naar huis, wie weet waar ze thuishoort?”

De organisatie benadrukt dat het voor dit soort situaties erg belangrijk is dat huisdieren gechipt worden. “Dan hadden we haar baasje al kunnen bereiken.”

Foto’s: Dierenopvangcentrum Vlaardingen