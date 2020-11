Weer een poederbrief gevonden in Amsterdam, derde van de dag

De politie heeft weer een poederbrief aangetroffen in Amsterdam, dat melden ze op Twitter. Het is de tweede brief die donderdag opduikt in de hoofdstad. De brief werd gevonden op de Van Baerlestraat. Er is niemand gewond geraakt.

Donderdagochtend werd er een poederbrief bezorgd op de Prinsengracht in de binnenstad. Het werd niet bekend bij welk pand de brief bezorgd is. Volgens een woordvoerder van de politie is dat niet bekend gemaakt omdat het gaat om “daderinformatie”.

Poederbrieven

De afgelopen dagen doken er in heel het land poederbrieven op. Donderdagmiddag was het nog raak bij een ziekenhuis in Roermond. Vooralsnog is niemand gewond geraakt. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de brieven.