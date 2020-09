Weer plofkraak bij Rabobank in Kaatsheuvel, daders joelen na ontploffing

De Rabobank in Kaatsheuvel is voor de tweede keer dit jaar doelwit geweest van een plofkraak. Drie daders hebben in de nacht van woensdag op donderdag een geldautomaat opgeblazen. De schade aan de bank en de omgeving is groot.

Omwonenden van het Anton Pieckplein hoorden rond 04.00 uur drie of vier flinke knallen. Na de eerste ontploffing zouden de daders luid hebben gejoeld. Drie verdachten zijn na de plofkraak per scooter gevlucht, in nog onbekende richting.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is aanwezig en doet onderzoek naar mogelijk rest explosieven. Woningen boven de geldautomaat zijn uit voorzorg ontruimd. De bewoners zijn in het nabijgelegen gemeentehuis opgevangen.

Tweede keer

Eind maart was er ook al een plofkraak bij de bank. Toen werd een afstortkluis met explosieven opgeblazen.

#kaatsheuvel #antonpieckplein: wij kregen een melding van een #plofkraak op een geldautomaat. Wij stellen een onderzoek in en zijn met meerdere eenheden ter plaatse. Ook de brandweer is aanwezig. — Politie Tilburg eo (@Politie_Tilburg) September 17, 2020

Beeld: Reality Photo