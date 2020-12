Conny en Quinten kochten PlayStation 5 bij nepwebshop: 'Op Google stond die site bovenaan'

Om de drukte in de winkelstraten te vermijden, bestellen we sinds de coronacrisis steeds vaker onze producten online. Oplichters maken daar gretig gebruik van door consumenten via nepwebshops in de val te lokken. En met succes, want het aantal fraudeslachtoffers ligt dit jaar aanzienlijk hoger.

Alleen al in de eerste tien maanden van dit jaar kwamen bij de Fraudehelpdesk meer meldingen binnen van webwinkelfraude dan in heel vorig jaar. In 2019 meldden in totaal 1.582 oplichtingsslachtoffers zich bij de instantie. Dit jaar zijn dat er al meer dan 2.581. Het gaat hierbij niet alleen om slachtoffers van webwinkelfraude, maar ook om slachtoffers die zijn opgelicht via Marktplaats-advertenties.

PS5Online.nl

Conny Knapper en haar zoon Quinten uit het Groningse Sappemeer kunnen haar helaas over meepraten. De twee bestelden een gloednieuwe spelcomputer via de webshop PS5Online.nl, maar ontvingen deze nooit. “Op Google stond die site bovenaan. Dus dan ga je ervan uit dat het goed is,” vertelt Conny aan Hart van Nederland. Op de website stond dat er nog maar twee stuks van de spelcomputer beschikbaar waren.

“Toe nou, mam. Straks ben ik te laat”, smeekte Quinten zijn moeder. Die besloot uiteindelijk overstag te gaan en gaf haar zoon ook nog een extra bijdrage van 100 euro om de duurdere variant van de PlayStation 5 met discdrive aan te schaffen. “Je zit in het laatste jaar van je opleiding. Je krijgt van ons 100 euro voor je examen, dan kun je de PS5 met disc kopen, zodat je je PS4 spellen ook nog kunt gebruiken,” zei Conny tegen haar zoon.

Uit de lucht

Na het plaatsen van de bestelling ontvangt Quinten een bestelcode. Conny vraagt hem de code naar haar door te sturen, maar dan blijkt de bevestigingsmail ineens te zijn verdwenen. “Het enige bewijs dat we nog hebben is het betalingsbewijs van de bank.”

De 18-jarige vakkenvuller zou volgens de webshop op 20 november een track & trace-code ontvangen waarmee hij zijn bestelling zou kunnen volgen. Op 24 november zou de spelcomputer bij hem worden afgeleverd. Maar het bleef stil. Er kwam geen code en ook de spelcomputer werd niet op de beloofde datum bezorgd. Conny besluit de webshop te mailen om het geld terug te vragen, maar de malafide webshop blijkt dan al uit de lucht te zijn.

Conny voelt nattigheid en besluit aangifte te doen bij de politie. Ze verzamelt daarna andere gedupeerden van de webshop in een WhatsApp-groep. In de groep zitten inmiddels bijna 60 leden. Een aantal van hen heeft de adresgegevens van de eigenaar van de webshop opgevraagd via de Kamer van Koophandel en is bij zijn woning langs geweest. De politie zou daar ook al aan de deur hebben gestaan, aldus Conny.

Inzamelingsactie

Een bekende van de familie is inmiddels een inzamelingsactie gestart om het aankoopbedrag van de spelcomputer, 500 euro, op te halen. “Quinten wilde dat eigenlijk niet”, vertelt Conny. “Ik wil niet dat mensen betalen voor onze domme fout, zei hij. Maar ik zei: laat het op je af komen.” Inmiddels staat de teller van de inzamelingsactie al op 465 euro. Mocht het geld van de oplichting in de toekomst terugkomen, dan gaat dat naar een goed doel, zegt Conny.

Het feit dat de site bovenaan de zoekmachine stond en er nog maar twee exemplaren beschikbaar waren, deed het gezin even vergeten waar ze normaal gesproken altijd zorgvuldig op letten bij het doen van online-aankopen. “We voelen ons dom”, zegt Conny. “Mijn vader is 81 en daartegen zeggen we: je moet dit en dat niet doen. En dan overkomt het jezelf.”