Gelukt! Moeder bemachtigt felbegeerde PlayStation 5 voor zoon na nachtje wachten voor speelgoedwinkel

Een nacht lang zat moeder Claudia vorige week voor de deur van een speelgoedwinkel in Koog aan de Zaan, met maar één doel: het bemachtigen van een PlayStation 5 voor haar zoon Jim. De ontbering bleek gelukkig niet voor niets, want de felbegeerde spelcomputer is binnen!

Dat laat de vrouw weten in een kaartje aan de politie Zaanstreek. Surveillerende agenten reden rond 02:15 uur langs de zittende vrouw en zagen haar in eerste instantie aan voor Sarah-pop. “Op het moment dat die BMW van de agent stopte, dacht ik al: Oh nee, die denkt dat ik hier ‘te koop’ zit. Hopelijk rijdt ‘ie door. Gelukkig goed volk,” schrijft Claudia.

Rot gelachen

De agenten zagen de humor van haar actie er wel van in en besloten een foto van de wachtende vrouw te delen op social media. Die foto ging daarna als een lopend vuurtje over het internet. “Ik heb zelf geen Facebook, maar ik heb later de reacties van mijn zus vernomen en mij rot gelachen, vooral om de negatieve. Verder nergens op gereageerd natuurlijk.”

Claudia is blij dat agenten die bewuste nacht even bij haar kwamen kijken. “Had zelfs liever gehad dat hij elk kwartier kwam posten, omdat ik toch wel enigszins bezorgd was over rare types die rondwandelen op dat goddeloze tijdstip.”

Pasgeboren baby

In de ochtend gingen de deuren van de speelgoedwinkel open en werd het lange wachten eindelijk beloond. “De PS5 is binnen, godzijdank!!!”, schrijft Claudia in haar kaart. “Wat hebben we gelachen. Op de terugweg naar Krommenie reed mijn zoon alsof we met een pasgeboren baby in de auto zaten. Zo blij was hij.” De moeder sluit haar kaart af met een bedankje voor de politie. “De politie blijft je grootste vriend.”