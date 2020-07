Plastic agent moet winkeldieven in Nijmegen wegjagen, in Schiedam al gelukt

Op het eerste gezicht lijkt het alsof het wijkagent Koen Meeuwsen is die staat te surveilleren in de Albert Heijn in Nijmegen. Maar als je beter kijkt, zie je dat het een plastic replica is van hem. Meeuwsen heeft de pop van zichzelf sinds vorige week donderdag in de supermarkt gezet om zo het aantal winkeldiefstallen terug te dringen. In Schiedam, waar sinds december een nep-agent staat, is dit al gelukt.

Het idee van Meeuwsen is een aantal jaar geleden ontstaan toen hij merkte dat verkeersbrigadiers bij een oversteekplaats voor een basisschool door automobilisten werden genegeerd. Toen Meeuwsen er als agent bij stond, hielden de automobilisten zich juist wel aan de verkeersregels. “Toen zei ik: ‘Ik zou hier een pop van mezelf neer moeten zetten’,” legt hij uit aan Hart van Nederland.

Dat idee is destijds blijven liggen, maar toen hij zag dat een collega-wijkagent in Schiedam een kartonnen replica van zichzelf voor winkels had gezet om zo winkeldiefstal te voorkomen, wilde Meeuwsen zijn idee toch doorzetten. “Als het nieuwe schooljaar weer begint, komt een pop van mezelf bij basisschool Klein Heyendaal te staan, die de verkeersbrigadiers gaat helpen. Nu staat hij bij de supermarkt.”

‘Positief effect’

De plastic replica, die ook wel ‘Kartonnen Koen’ wordt genoemd, staat in totaal twee weken bij de Albert Heijn aan de Daalseweg. “Daar hebben ze het meeste last van winkeldieven,” zegt de wijkagent. Als de pop volgende week wordt weggehaald, wordt de balans opgemaakt en wordt gekeken of er inderdaad minder winkeldiefstallen zijn geweest.

De collega-wijkagent in Schiedam, Alex Glijn, laat aan Hart van Nederland weten dat een pop wel degelijk effect heeft op het aantal winkeldiefstallen. Sinds december vorig jaar staan er in het winkelcentrum van Schiedam meerdere kartonnen replica’s van Glijn. “De poppen rouleren tussen verschillende winkels. Sommige winkeliers willen hem heel graag houden, omdat er een stuk minder wordt gestolen”, zegt hij.

Gevoel van veiligheid

Glijn legt uit dat het niet alleen effect heeft op het aantal winkeldiefstallen, maar ook op het gevoel van veiligheid van mensen. Dat komt volgens de wijkagent doordat mensen op die manier constant geconfronteerd worden met de politie en ze daardoor het gevoel hebben dat de politie in de buurt is. “Het was een probeersel, en het werkt. Daar ben ik blij om.”

De Nederlandse Politiebond staat echter wat sceptisch tegenover het idee. Voorzitter Jan Struijs zegt hierover: “Dieven hebben op een gegeven moment door dat het een nepagent is. Het heeft daardoor alleen effect op de korte termijn, maar daarmee brengen we de winkeldiefstallen op de lange termijn niet naar beneden.” Voorzitter Gerrit van de Kamp van de Politievakbond ACP voegt daaraan toe dat het het tekort aan agenten niet gaat oplossen. “Maar het is wel een stukje bewustwording”, aldus Van de Kamp.