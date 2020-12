De politie heeft zondag een pitbull doodgeschoten in een huis in Zoetermeer. Het gaat om de agressieve hond die vrijdag de 18-jarige Julia Korszak in haar gezicht beet op de Nunspeetlaan in Den Haag.

Het slachtoffer probeerde vrijdagavond een puppy uit de klauwen van de hond te redden toen het beest haar in het gezicht beet en zwaar toetakelde. De jonge vrouw liep daarbij zware verwondingen op en ligt nog steeds in het ziekenhuis.

“Hij heeft vijf minuten aan mijn gezicht gekauwd”, vertelde Laura na het bijtincident tegen Hart van Nederland. Ze houdt blijvend letsel over aan de aanval. De baasjes van de pitbull lieten het slachtoffer gewond achter en vluchtten weg met hun bijthond.

Pitbull viel agenten

Na uitgebreid onderzoek kwam de politie zondag uit bij een woning aan de Velddreef in Zoetermeer. “We zijn naar de woning gegaan en probeerden contact te maken met de hond”, vertelt een politiewoordvoerder. “Toen viel hij collega’s aan.”

De politie probeerde het bijtgrage beest eerst met een vangstok onder controle te krijgen, maar dat bleek niet genoeg te zijn. De agent voelde zich vervolgens genoodzaakt om zijn vuurwapen tegen de hond te gebruiken.

Het dier overleefde de confrontatie met de politie niet . Later meldde het 35-jarige baasje van de hond zich bij de politie, zij is aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder.

Bovenstaande reportage werd zondag uitgezonden in Hart van Nederland