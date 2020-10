Landelijke pinstoring treft Albert Heijn, Gall & Gall en Etos

Door een landelijke netwerkstoring is het al vanaf vrijdagochtend niet mogelijk om te pinnen bij Albert Heijn, de Albert Heijn To Go, Etos en Gall & Gall. Hoelang de pinstoring gaat duren is onduidelijk, aldus een woordvoerder.

Er wordt samen met KPN “hard gewerkt aan een oplossing”. “Op dit moment kan alleen contant betaald worden, wat natuurlijk heel vervelend is, zeker nu tijdens deze coronatijd. Mensen kunnen het geld op het betaalplankje leggen zodat er zo min mogelijk contact wordt gemaakt”, zegt de woordvoerder.

Online bestellen kan wel

Bij ingangen van de winkels staat óf een medewerker om klanten te informeren óf hangen er A4’tjes met de mededeling dat er niet gepind kan worden, om nare verrassingen bij de kassa te voorkomen. “Dan kunnen klanten meteen bepalen of ze eerst ergens anders contant geld gaan pinnen of op een later moment terugkomen.”

Online bestellingen kunnen nog wel betaald worden.