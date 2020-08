Brutale pinguïn glipt uit vogelpark en jaagt mensen stuipen op het lijf

Mensen die op de Rijn genoten van het lekkere weer moesten de afgelopen dagen twee keer knipperen met hun ogen toen ze ineens een pinguïn zagen zwemmen. Het dier was ontsnapt uit het Alphense vogelpark Avifauna en werd vrijdag gezien in Nieuwveen en zaterdag in Zwammerdam.

De verzorgers van het vogelpark zijn zaterdagochtend in Zwammerdam op zoek gegaan naar de zogeheten humboldtpinguïn. Het dier was ze te slim af, want hij was nergens meer te bekennen. Pinguïns kunnen wel 50 kilometer per uur zwemmen en ook goed lopen.

Waar is de pinguïn?

Het was dus nog maar even de vraag waar de pinguïn naartoe gegaan was. Om de pinguïn te kunnen vangen, riep het park mensen op om uit te kijken naar het dier.

Dankzij een tip van een oplettende voorbijganger wisten ze hem uiteindelijk zaterdag later op de dag te vangen, in Bodegraven, meer dan tien kilometer van Avifauna vandaan. Het dier wordt momenteel onderzocht, maar lijkt het avontuur goed te hebben doorstaan.

‘Heel indrukwekkend’

Het verbaasde de verzorgers van het vogelpark niet dat de pinguïn was ontsnapt. “Hij is al een paar keer aan de wandel gegaan in het park. Nu is ‘ie blijkbaar eruit gekomen”, zei een woordvoerder tegen Omroep West. “Dat is natuurlijk een heel gek gezicht. Wij vinden het ook heel indrukwekkend.”