Pilstrip met medicijnen waardeloos voor mensen met reuma: 'Het wordt ons onnodig moeilijk gemaakt'

Reumapatiënten hebben er de kracht niet voor. En vaak genoeg doet het onnodig veel pijn: het uit de strip drukken van hun medicijnen. “En als het dan wel lukt dan schiet de pil weg onder de bank. Dan moet je weer met je zere knieën op de grond om de pil te zoeken. Het is waardeloos.”

Astrid Sibbes (62) is al 38 jaar reumapatiënt. En zo lang als ze kan herinneren is ze niet alleen in strijd met de ziekte maar ook met de verpakking van haar medicijnen. “Ik heb een apotheker die speciaal voor mij al mijn pillen uit de strip drukt en ze in een potje stopt. Maar niet iedereen heeft die luxe”, vertelt Astrid tegen Hart van Nederland.

Uit onderzoek van ReumaNederland blijkt dat tweederde van de mensen met reuma moeite heeft met het openen van de verpakking. De stichting deed dit onderzoek nadat besloten was de verpakkingsvorm van een veelgebruikt medicijn, methotrexaat (MXT), te veranderen van een potje naar een strip.

Nieuwe strip

“Het wordt ons steeds moeilijker gemaakt”, vertelt Astrid aan Hart van Nederland. “Als ik de verpakking van bijvoorbeeld koekjes of melk niet openkrijg dan koop ik die niet meer. Maar deze medicijnen hebben wij nodig om te kunnen leven. Die kunnen we niet overslaan.”

De regelgeving rondom de verpakking van medicijnen wordt op Europees niveau bepaald. “Wij kwamen er achter dat deze regels vooral gaan over de bescherming van de pillen en niet over de toegankelijkheid van de verpakking”, aldus directeur ReumaNederland Jan-Willem Förch. En omdat deze regelgeving niet zomaar kan worden aangepast is de stichting een samenwerking aangegaan met de Universiteit Twente. “Zij gaan voor ons een strip ontwikkelen waaruit reumapatiënten gemakkelijker medicijnen kunnen krijgen.”