Kind (2) raakt gewond nadat vuurwerk in kinderwagen ontploft

Een kind van net twee jaar oud is zaterdagmiddag gewond geraakt toen er vuurwerk in de kinderwagen belandde waarin het lag.

Rond 13.15 uur waren drie kinderen, in leeftijden tussen vier en twaalf jaar, licht vuurwerk aan het afsteken in de Willem van Heesstraat in Breda. Toen een echtpaar met het kind in de kinderwagen voorbijliep, belandde een van de klappertjes in de kinderwagen en explodeerde. Daarbij raakte het kindje gewond. Over de ernst van de verwondingen is niets bekendgemaakt.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het voorval.