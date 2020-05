Petitie om dagbesteding Oudewater open te houden razend populair

Onrust in Oudewater. Zorginstelling Abrona heeft namelijk besloten de stekker uit de horeca-instelling te trekken, waar mensen met een verstandelijke beperking werkzaam zijn.

Het hotel-restaurant in het Utrechtse stadje biedt plaats aan zo’n dertig verstandelijk gehandicapten. Eén van hen is Milou. Ze is verstandelijk beperkt en heeft autisme. Milou werkt al jaren in Abrona, ze maakt schoon, doet de was en helpt in de keuken.

Door het plotselinge besluit zit ze ineens zonder werk. “Milou mist haar werkplek nu al enorm”, vertelt Anouk Six, de zus van Milou. ”Ze is erg onrustig en vraagt constant wanneer ze weer naar Abrona kan. Het kan toch niet zo zijn dat de zorgorganisatie van de ene op de andere dag de stekker uit het hotel-restaurant trekt?”

‘Koste wat het kost behouden’

Wim Knol, raadslid van de gemeente Oudewater is dat roerend met haar eens. Hij startte een petitie, die inmiddels al ruim 2600 keer is ondertekend. ”Abrona vervult een ontzettend belangrijke rol in Oudewater en omstreken. Dat moet koste wat kost behouden blijven. Het voorbeeld van Milou is natuurlijk schrijnend. Daarom proberen we de maatschappelijke druk zo ver mogelijk op te voeren in een poging het hotel-restaurant open te houden.”

Toke Piket, voorzitter van de Raad van Bestuur van Abrona, valt direct met de deur in huis: ”Wij hebben ons huishoudboekje gewoon niet op orde. Dat moet eerst gebeuren voordat we kunnen kijken waar we geld aan uit kunnen geven.” Abrona wil zich ten eerste richten op het begeleiden en ondersteunen van cliënten daarna wordt er pas gekeken naar dagbesteding. ”Daarnaast hebben we ook geconstateerd dat er al enkele jaren teveel geld uit is gegaan, dus eerst moet we dat op orde krijgen”, aldus Piket.