Personeel bedreigd tijdens gewapende overval op Coolblue Eindhoven

Politie Oost-Brabant: Zojuist gewapende overval op Coolblue aan Aalsterweg in #Eindhoven. Twee mannen bedreigden kort voor 07.30 uur personeel en zijn er met onbekende buit vandoor gegaan. Iets gezien of gehoord? Tip ons op 0900-8844 of 112 bij spoed.#nieuws

— Den Bosch (@DenBoschNu) December 8, 2020