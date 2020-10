Personal trainer Mirte in tranen na nieuwe regels voor buitensporten

Sportcoach Mirte was na de persconferentie van het kabinet ontroostbaar. Nadat ze haar baan in een sportschool verloor tijdens de eerste coronagolf begon ze als personal trainer voor zichzelf. In korte tijd schreven negentig leden zich bij haar in om buiten in de frisse lucht te sporten, maar komt nu een eind aan.

“Ik was echt heel verdrietig”, zegt ze. “Dat was echt een kutmoment.” De sportlerares gaf tot nu toe training aan twintig mensen per keer en dat mag nu niet meer. Vanaf vandaag mogen maar vier volwassenen buiten sporten, tenzij het professionele sporters zijn. “Als ik nu al mijn leden twee keer per week wil laten sporten , dan ben ik 100 uur bezig.”

Het is de tweede keer dat Mirte in coronatijd een klap te verduren krijgt. Begin dit jaar werkte ze nog in een sportschool, maar daar werd ze door de coronacrisis ontslagen. Daarom begon ze voor zichzelf als personal trainer. Dat deed ze expres buiten, omdat het daar veilig was om te sporten op 1,5 meter afstand. “Buiten mochten lessen gegeven worden en ik dacht dat daar de kansen lagen.”

Online lesgeven

Maar de sportvrouw laat zich niet kennen. Ze geeft nu online les. Toch ziet Mirte zichzelf het liefst weer buiten lesgeven. “Wij kunnen gewoon heel veilig met 8-10 personen onze sport beoefenen.”

Tot de grote groepen weer buiten mogen sporten, blijft Mirte online lesgeven. Ondertussen wacht ze op de vergunning van de gemeente om haar splinternieuwe binnensportschool te openen.

Wel vindt Mirte de nieuwe regelgeving onrechtvaardig. “Ik denk wel dat wij als buitensportcoaches op een lijn gezet moeten word met sportscholen”, vindt Mirte. “Dat is denk ik wel heel belangrijk. Nederland moet blijven sporten.”