Slecht weer heeft vijf watersporters in Scheveningen het leven gekost. Een groep surfers kwam maandagavond door harde noordenwind in de problemen bij het havenhoofd. Over wat er nu duidelijk is en over wat er fout ging, geven burgemeester Johan Remkes van Den Haag en Anil Soerdjbalie, sectorhoofd van de Politie district Scheveningen, een persconferentie.

Twee surfers die dezelfde avond uit het water werden gehaald, overleden aan wal. Dinsdagochtend vonden reddingswerkers na een zoektocht nog eens drie lichamen in het water.

Lees ook: Verbijstering op Scheveningse strand dat ‘ervaren surfers’ zijn verongelukt in zee