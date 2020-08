Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid geven donderdagavond een persconferentie over de nieuwe opmars van het coronavirus. Het aantal nieuwe besmettingen loopt al een aantal weken flink op.

Het is de eerste ‘corona-persconferentie’ van het kabinet sinds eind juni. Toen werd besloten om te stoppen met het tweewekelijkse persmoment omdat het virus minder om zich heen sloeg. Ook hoorde volgens Rutte bij ‘het nieuwe normaal’ een nieuwe communicatievorm. Inmiddels lopen de besmettingen weer op en is dus besloten weer een persconferentie in te lassen.

Zorgen om studenten

Rutte heeft donderdag gesproken met de meest betrokken ministers over hoe de nieuwe opmars van het coronavirus gestopt kan worden. Zorgen zijn er vooral om studenten en vakantiegangers die terugkeren uit risicogebieden.

Inmiddels is duidelijk dat het kabinet de introductieweken voor nieuwe studenten op universiteiten en hogescholen door laat gaan. Eerder werd verwacht dat deze waarschijnlijk geschrapt werden. Wel worden er voorwaarden aan de activiteiten gesteld, bevestigen Haagse bronnen aan Hart van Nederland.

Zo mogen er geen ontgroeningen plaatsvinden en ook alcohol is uit den boze. Kennismakingsbijeenkomsten zijn wel toegestaan, maar die moeten voor 22.00 uur klaar zijn.

Teststraat voor vakantiegangers

Voor terugkerende vakantiegangers wordt volgens bronnen mogelijk een teststraat ingericht op Schiphol. Daar kunnen reizigers zich dan vrijwillig en laagdrempelig laten testen. Voor terugkeerders uit risicolanden geldt het dringende advies om na aankomst twee weken in quarantaine te gaan. Bij een goede uitslag kan die periode mogelijk worden verkort.

Uit onderzoek van Hart van Nederland blijkt dat mensen bijzonder weinig vertrouwen hebben in het naleven van eventuele scherpere coronamaatregelen. Daarnaast is het vertrouwen in het coronabeleid in de afgelopen flink afgenomen: bijna de helft van de Nederlanders zegt nu minder positief te zijn.

