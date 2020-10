Politie fel over video waarin 'pedojagers' man hardhandig tegen de grond werken: 'Hier trekken wij een grens'

In een video die recentelijk werd gepost in diverse ‘pedojager’-Facebookgroepen is te zien hoe een man wordt belaagd en tegen de grond wordt gewerkt. De politie kan er kort over zijn: “Als mensen voor eigen rechter spelen, trekken we een grens.”

“Je bent aangehouden wegens artikel 248E”, zegt één van de pedojagers terwijl de man van achteren wordt vastgehouden. “Wat kom je hier doen, vriend?” vragen diverse toegesnelde andere jagers daarna. “Met wie heb je hier afgesproken? Hoe oud was zij?” Nog voor de man antwoord kan geven, wordt hij tegen de grond gewerkt. De stemmen zijn vervormd, de jagers dragen maskers, de man op wie ze jagen is herkenbaar in beeld.

Als de man op zijn buik op de grond ligt, houdt één van de jagers zijn voeten beet. Een ander zit met een knie bovenop hem en houdt zijn handen op zijn rug. Vervolgens verklaren de jagers nogmaals dat hij is ‘aangehouden’, en roepen ze waarvan ze hem verdenken. Als de man even later weer op zijn benen wordt gezet, wordt hij door drie man opnieuw tegen de vlakte gesmeten terwijl hij snikkend roept dat hij pijn heeft.

Hoe oud de video is, is niet duidelijk. Evenmin is duidelijk waar het incident plaatsvond. Feit is dat de ruim twaalf minuten durende video gepost is op 14 oktober.

Recht op eerlijk proces

De politie is duidelijk als Hart van Nederland hen vraagt naar wat zij vindt van de video. “Over één ding zijn we helder: het plegen van strafbare feiten accepteren we nooit. Als mensen voor eigen rechter spelen, trekken we een grens. Iedere verdachte heeft recht op een eerlijk proces, in plaats van een publieke veroordeling.”

Het Openbaar Ministerie en de politie staan er positief tegenover als mensen zelf actie ondernemen om daders op te sporen. Mits iedereen zich aan de regels houdt. Dat houdt in dat je iemand staande mag houden als je hem of haar op heterdaad betrapt, maar daarbij geen geweld mag gebruiken, verduidelijkt een woordvoerder. Iemand tegen de grond werken valt onder het gebruik van geweld, en is een strafbaar feit.

Consequenties zijn enorm

Eerder al verklaarde minister van Veiligheid en Justitie Ferd Grapperhaus aan Hart van Nederland dat het recht in eigen hand nemen heel onverstandig is “en het kan ook voor de mensen die gaan jagen gevaarlijk zijn.” Arda Gerkens, directeur van het expertisebureau online kindermisbruik (EOKM) stelde eerder: “Het helpt niet om iemand op te jagen en te bedreigen. Sterker nog, het is gevaarlijk en de consequenties zijn enorm.” Zij stelt dat de kans groot is dat misbruikplegers opnieuw in de fout gaan, als ze worden opgejaagd.

De politie laat Hart van Nederland weten dat er in het land verschillende onderzoeken lopen naar mensen die voor eigen rechter hebben gespeeld en daarbij strafbare feiten hebben gepleegd. Wat de politie wel aanraadt als je vermoedt dat ergens misbruik in het spel is: meld je bij de politie. “De politie onderzoekt de vermoedens en grijpt direct in als dat nodig is.”