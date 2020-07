Pathé moet reorganiseren door corona, ontslagen niet uitgesloten

Pathé, de grootste bioscoopexploitant van Nederland, gaat de komenden maanden een reorganisatie doorvoeren. Het bedrijf ziet zich hiertoe genoodzaakt door de coronacrisis en doordat de bioscoopzalen nog lange tijd niet volledig kunnen worden benut. Er gaan geen bioscopen dicht, maar gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten.

Dat heeft Pathé woensdag laten weten. De bioscoopketen kan niet zeggen hoeveel banen verloren zullen gaan, maar de verwachting is dat er op lange termijn “substantieel minder werk is voor enkele tientallen mensen”. In eerste instantie hoopt Pathé dit op te lossen door een vacaturestop.

Lees ook: Eindelijk weer staren naar het grote witte doek, de bioscoop weer open!

De theaters zijn door de coronacrisis bijna drie maanden dicht geweest en mogen nu een zeer beperkt aantal bezoekers ontvangen omdat de 1,5 meterregel moet worden gehandhaafd.

Pathé is met dertig bioscopen, 247 zalen en 1800 medewerkers de grootste bioscoopexploitant van Nederland.

ANP