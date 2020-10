Vijftig 'juichende' paspoppen langs de lijn bij hockeyjeugd uit Deventer

De jongens B1 van hockeyclub DHV uit Deventer staan er vandaag toch niet alleen voor tijdens een allesbeslissende duel tegen de Almeerse Hockeyclub. Hun ouders mogen vanwege corona dan misschien niet langs de lijn staan, maar de jongens worden vandaag ‘toegejuicht’ door vijftig paspoppen met een DHV-shirt aan.

De actie is bedacht door een aantal trotse ouders. Ze balen ervan dat ze hun kind vandaag niet kunnen toejuichen vanaf de zijlijn. Er staat veel op het spel, want als de jongens de wedstrijd winnen betekent dit een gouden ticket naar de landelijke competitie. Een hele prestatie voor een kleine club uit het Oosten van het land.

Met z’n allen rond het veld

Een van de initiatiefneemsters van de actie is moeder Karin van Laar. Haar veertienjarige zoon Marnix zit ook in de B1 van DHV en ze had vandaag graag langs de lijn gestaan. “Je wil eigenlijk met z’n allen rond het veld staan. We dachten: hoe zorgen we ervoor dat we er toch zijn voor de jongens?,” vertelt de moeder tegen Hart van Nederland.

De ouders besloten in hun plaats zo’n vijftig paspoppen rondom het veld neer te zetten. Gekleed in een DHV-shirt en met de armen in de lucht alsof ze staan te juichen. En dat had effect! De jongens wonnen de belangrijke wedstrijd met 2-1.

Lees ook: Telstar-fans snel nog naar laatste wedstrijd: ‘Als dit lang duurt gaat deze club naar de filistijnen’

‘Je mag er niet bij zijn’

Achter de actie zit ook een serieuze boodschap. Ouders willen de clubleden er graag op wijzen om zich aan de coronaregels te houden. “Je mag er niet bij zijn,” zegt moeder Karin. “Ook niet met belangrijke wedstrijden.” Ze hoopt op deze manier bewustwording te creëren de komende drie weken en daarna.