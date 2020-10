Pascal en Miranda proberen gestolen oldtimer terug te kopen met crowdfunding

De gestolen oldtimer van Pascal en Miranda is terecht, maar toch krijgen de eigenaren hun geliefde wagen niet terug. Het stel uit het Noord-Hollandse Wieringerwerf snapt er niets van, want de auto is van hen.

Toch ligt dat voor de wet anders: vanaf drie jaar is een gestolen auto van degene die hem te goeder trouw heeft gekocht. Pascal en Miranda laten het er niet bij zitten en zijn nu een inzamelingsactie begonnen. Dit om hun eigen auto terug te kunnen kopen.

Schrik van hun leven

Pascal en Miranda kregen in november 2013 de schrik van hun leven toen hun geliefde Chevrolet Monte Carlo V8 uit 1970 ineens verdwenen was. De oldtimer bleek uit hun schuur te zijn gestolen. Nadat de twee aangifte hadden gedaan bij de politie, zetten ze een oproep op Facebook met de vraag of mensen de oldtimer hadden gezien. Het stel werd overspoeld met reacties. Ook kwamen er beveiligingsbeelden binnen van de gestolen auto, maar dat leidde niet tot de vondst.

Tot 13 april dit jaar. Op Tweede Paasdag ziet Pascal zijn eigen gestolen oldtimer op Marktplaats staan. Hij staat te koop in Wezep. “Hij stond alleen op een ander kenteken. Niet op een kenteken uit 1971, maar uit 1970. Verder klopte alles”, vertelt Miranda. “Zelfs de deukjes in het dashboard zaten op dezelfde plek.”

‘Ik kon het niet weten’

Toch kreeg het stel hun Chevrolet niet terug. Voor de wet is een auto na drie jaar van degene die hem heeft gekocht, en dat was in dit geval Hans Haverkamp. “Wij hebben de auto betaald, laten taxeren en APK gekeurd”, laat hij weten aan Hart van Nederland. Volgens de nieuwe eigenaar klopte alles en was er geen reden om te twijfelen. Na de aankoop liet hij het voertuig direct repareren en liet hij kleine aanpassingen doen aan de oldtimer. “Dat ga ik toch niet doen met een gestolen auto?”

De eigenaar laat weten dat hij de Chevrolet voor een goede prijs heeft gekocht en dat hij niet kon weten dat de oldtimer gestolen was. “Als ik het had geweten, had ik dat ding niet gekocht. Ik vind het heel sneu voor die mensen.”

Om de bijzondere auto weer terug te kunnen kopen hopen Pascal en Miranda 12.000 euro op te halen met de actie.