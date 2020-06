Paraglider neergestort in Didam, slachtoffer overleden

In het Gelderse Didam is dinsdagavond een paraglider overleden na een crash. Dat meldt de politie. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk.

Getuigen zagen het ongeluk gebeuren en schakelden direct de hulpdiensten in, meldt de politie op Twitter. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt.

De plek van het ongeval is inmiddels afgeschermd. De afdeling Luchtvaart van de politie doet onderzoek naar de toedracht.

Beeld: SPS Media