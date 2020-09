Parachutisten botsen boven Texel, twee gewonden per traumaheli naar ziekenhuis

Twee parachutisten zijn maandagmiddag met elkaar in botsing gekomen na een sprong bij het paracentrum De Cocksdorp. Bij de landing raakten ze gewond.

De politie trof de parachutisten aan in het gras op het landingsveld van het paracentrum, waar onder meer medewerkers van het centrum eerste hulp verleenden. Volgens een woordvoerder van de politie Noord-Holland zijn de twee mannen beiden met een traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet bekend wat de aard van hun verwondingen is.

De politie onderzoekt het ongeval. Daarbij moet ook duidelijk worden van welke hoogte het tweetal naar beneden is gevallen.

Eerder deze maand raakten ook al twee parachutisten in de problemen. Twee parachutisten stortten op 4 september neer op vliegveld Teuge. De één had een onhandige landing en raakte niet ernstig gewond. De ander was er een stuk slechter aan toe en moest per traumahelikopter naar het ziekenhuis worden overgebracht. Het zou gaan om twee Duitse springers.

Beeld: HFV Photo Services