Een parachutist is in Terwolde gewond geraakt toen hij een fikse smakker maakte in een weiland. De man is gewond, maar aanspreekbaar, aldus de politie.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

Begin deze week raakten twee parachutisten gewond nadat ze met elkaar in botsing kwamen na een sprong bij het paracentrum Texel in De Cocksdorp.

Teuge

Eerder deze maand was het ook raak, toen stortten bij vliegveld Teuge twee parachutisten neer. De één had een onhandige landing en raakte niet ernstig gewond. De ander was er een stuk slechter aan toe en moest per traumahelikopter naar het ziekenhuis worden overgebracht.

Terwolde, op de Lochemsestraat is rond 17.40 uur hulpverlening gestart na ongeval parachutist (m). Na val is de man, aanspreekbaar maar gewond, vervoerd naar het ziekenhuis door ambu. De toedracht is nog onduidelijk. ^JA — Politie Voorst (@POL_Voorst) September 17, 2020

Beeld: SPS Media