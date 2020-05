Papegaai kwijt? Oproep na vondst groene amazonepapegaai in Gieten

Wie is zijn papegaai kwijt? De politie doet een oproep na de vondst van een groene amazonepapegaai bij het Zwanemeerbos in het Drentse Gieten.

De politie Aa en Hunze zegt tegen RTV Drenthe dat het toeval was dat het diertje gevonden werd. Dienstdoende agenten spraken bij een bospad een bestuurder van een rode auto aan, omdat zij dachten dat ze pech had.

De vrouw had de papegaai op haar schouder, maar had geen idee van wie hij was. Normaal gesproken zou de vogel door een dierenambulance worden opgehaald, maar deze keer werd dat anders opgelost. “De vrouw die het dier gevonden had, heeft zelf ook een papegaai gehad”, vertelt de woordvoerder aan de regionale omroep. “Het diertje zat al vertrouwd op haar schouder, dus wij zagen dat dat wel goed zat.”

De eigenaar van de papegaai kan contact opnemen met de politie.

Als u deze papagaai kwijt bent bel dan met de politie voor contactgegevens van de vinder ovv bvh 2020116228 ^EM — Politie AAenHunze (@PolitieAAenHnze) May 5, 2020

Beeld: Twitter/Politie AA en Hunze