Pakjesavond van Rotterdams gezin verpest door dievenpiet: 'Te triest voor woorden'

Voor een familie in Rotterdam is pakjesavond door een dief helemaal verpest. De cadeaus die voor de deur stonden op het Schulpplein zijn zomaar door iemand meegenomen.

Op Twitter roept een boze vader de dief op om de spullen terug te geven. “Wil de meneer die geheel ‘per ongeluk’ de Sinterklaascadeaus van mijn kinderen heeft mee genomen vanaf het Schulpplein in #Charlois zo vriendelijk zijn om deze weer terug te brengen.” Hij hoeft niet per se een excuus. “Gewoon even kloppen en hard weg rennen. Zoals het hoort op #pakjesavond.“

De cadeautjes waren voor de deur neergelegd door de opa en oma van de kinderen. Dat juist die cadeaus worden meegenomen noemt de vader ‘te triest voor woorden’.

Wil de meneer die geheel “per ongeluk” de #sinterklaas kado’s van mijn kinderen heeft mee genomen vanaf het schulpplein in #Charlois zo vriendelijk zijn om deze weer terug te brengen. Gewoon even kloppen en hard weg rennen. Zoals het hoort op #pakjesavond pic.twitter.com/4XVEXhzdM2 — jas-of-vestje (@JVestje) December 5, 2020

‘Zondag verpest’

Het bericht met een onherkenbaar gemaakte foto van de dief is al bijna honderd keer gedeeld en veel mensen reageren boos. “Mijn hele zondag is verpest door dit bericht, laat staan hoe jullie je voelen. Wat een “rare” mensen lopen er toch rond. Sterkte.”, schrijft iemand.

Anderen willen graag een herkenbare foto van de dief om de kans te vergroten dat de cadeaus alsnog bij de kinderen belanden.