Paard Twix raakte vorige week zaterdag ernstig gewond aan zijn been nadat hij op hol was geslagen toen hij een wensballon op zich af zag komen. De dierenartskosten lopen tot in de duizenden euro’s, maar eigenaren Myron Kramer (21) en Maxime van Dijken (19) kunnen die kosten niet betalen omdat ze door de coronacrisis hun baantje zijn verloren.

De twee hebben daarom een crowdfundactie opgezet om het geld toch bij elkaar te kunnen krijgen. Ze hopen in totaal 3000 euro in te zamelen. ”De dierenartskosten vallen erg hoog uit, ook omdat hij straks nog lange tijd moet revalideren”, zegt Myron tegen Hart van Nederland.

Wensballon

Afgelopen zaterdag stonden de paarden van de stal in het Zuid-Hollandse Pijnacker buiten in de wei. De eigenaar van de stal woont bij de stal, en zag de kudde die avond op hol slaan. De paarden zagen een wensballon op zich afkomen, waardoor ze in paniek raakten.

Omdat het donker was, zag de eigenaar niet direct dat paard Twix gewond was geraakt. Pas de volgende ochtend werd het duidelijk dat zijn achterbeen open lag. Myron laat weten dat hij waarschijnlijk met zijn been is blijven haken in het hekwerk.

Grote wond

“De wond lag open tot het kraakbeen aan toe. Omdat er een nacht overheen was gegaan, was de wond al zo gezwollen dat de dierenarts het niet meer kon hechten”, zegt Myron.

De dierenarts komt nu dagelijks langs in de stal om de wond te verzorgen. “Dat is geen pretje voor het paard. Iedere keer moet hij verdoofd worden”, aldus Myron. “Gisteren kon de wond dan eindelijk gehecht worden.”

Maar met hechtingen zijn ze er nog lang niet. Twix moet namelijk nog lange tijd revalideren. Hij mag nog niet de stal uit en er mag nog niet op gereden worden. “Zijn conditie gaat nu van 100 naar 0”, zegt Myron.

Baantje kwijtgeraakt

Tot nu toe bedragen de dierenartskosten al meer dan 1200 euro. “En dan zijn we nog niet eens op de helft. De revalidatiekosten komen er straks nog bij.” Myron en Maxime kunnen dat zelf niet betalen, omdat ze hun baantje in de horeca zijn kwijtgeraakt door de coronacrisis.

Op dit moment hebben de twee al ongeveer 500 euro ingezameld. “We hadden niet verwacht dat zo veel mensen ons zouden steunen. Als er straks misschien geld overblijft, schenken we dat aan een goed doel.”

Wie liet de wensballon op?

Myron en Maxime willen graag weten wie de wensballon heeft opgelaten. Volgens de eigenaar van de stal kwam de wensballon uit de richting van Zoetermeer gevlogen.

“We hebben verschillende winkels in die buurt benaderd met de vraag of zij wensballonnen verkopen. Daar hebben we helaas nog geen reacties op gekregen waar we verder mee kunnen”, zegt Myron. “Ik zie het somber in dat we diegene nog zullen vinden, maar eigenlijk willen we iedereen gewoon duidelijk maken dat zo’n wensballon echt niet veilig is.”