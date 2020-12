Nachtmerrie voor amazone in Eemnes: paard schrikt van vuurwerk en sterft aan gevolgen

“Wat een rustig staprondje met hun paarden had moeten worden, eindigde vorige week maandag voor twee Eemnesser amazones in één grote nachtmerrie,” schrijft de eigenaar van Pensionstal De Paardenstek op Facebook.

“Ik moest het echt even kwijt, want het zat me gewoon dwars,” vertelt hij aan Hart van Nederland. Tijdens het ritje gooide een jongen vanuit een tuin vuurwerk over de schutting. De amazones riepen nog om geen vuurwerk te gooien, maar het was al te laat. Een zogenaamde grondtol, dat in de categorie ‘kindervuurwerk’ valt en het hele jaar gewoon verkrijgbaar is, kwam voor de voeten van de paarden terecht en ontplofte.

De paarden schrokken zo van de knal dat ze 180 graden omdraaien. Eén van de paarden, een ruin van 13 jaar, viel daarbij met amazone en al op de grond. De vrouw bleef ongedeerd, maar het paard niet. Hij kon niet meer opstaan en moest per trailer terug naar de stal worden gebracht.

Euthanasie

Daar werd het dier onderzocht en kreeg hij zware pijnstillers, omdat hij volgens de aangesnelde dierenarts ernstig inwendig letsel aan zijn linkerachterbeen had opgelopen door de val. Uit onderzoek bleek vervolgens dat die schade, gescheurde banden en meerdere botsplinters rond het gewricht, onherstelbaar was. “Zo kwam er plots een zeer abrupt einde aan het leven van het geliefde paard,” schrijft de eigenaar van het pension.

De afschuwelijke gebeurtenis heeft er flink ingehakt bij iedereen die bij het pension over de vloer komt, vertelt hij. “Het zijn voor iedereen hun kindjes. We hebben hier meer dan veertig paarden staan, dus iedereen snapt dat dit iedereen had kunnen gebeuren. En dat niet alleen: die grondtol had ook in een kinderwagen terecht kunnen komen.”

Te wijten aan onwetendheid

Er is contact tussen de jongen, zijn ouders en de amazone, meer wil de stalhouder daar op verzoek van de eigenaresse niet over zeggen. Het kind is net als zijn ouders diep onder de indruk van wat zijn actie tot consequenties had. “Ik geloof echt in het goede van de mens,” zegt hij. “Het kind heeft zich dat allemaal niet gerealiseerd. Het is onwetendheid. Daarom heb ik het bericht op Facebook ook geschreven, met de hoop dat het zoveel mogelijk wordt gedeeld.” Dat laatste is gebeurd, het verhaal brengt bij dierenliefhebbers zoveel teweeg dat het inmiddels al door meer dan tweeduizend mensen is gedeeld.

De pensioneigenaar zelf is niet per se voor het vuurwerkverbod, maar wees je alsjeblieft bewust van wat je doet, benadrukt hij. Zoals hij treffend in het facebookbericht schrijft: “Het paard komt er niet meer door terug, maar hopelijk is dit bericht een stimulans aan alle ouders om hun kinderen nogmaals op de gevaren van vuurwerk te wijzen. Hopelijk blijft zo mens en dier in de toekomst veel leed bespaard.”