Wijkagent redt oververhitte hond uit geparkeerde snikhete auto

Een wijkagent heeft bij aanvang van zijn dienst in Vlissingen een oververhitte hond uit een geparkeerde auto gehaald. Op Twitter laat hij weten dat het arme beestje ruim een half uur in de bloedhete auto heeft gezeten. De eigenaar heeft een proces-verbaal gekregen.

“Met 31 graden zijn er geen excuses een hond 30 tot 45 minuten in de volle zon in een geparkeerde auto te laten zitten!”, begint de wijkagent op Twitter. Vervolgens plaatst hij twee foto’s: een van de hond en een met hoe warm het in een auto kan worden.

Ruim vijftig graden

Met de temperaturen van de afgelopen en komende dagen kan het al snel ruim vijftig graden worden in een stilstaande auto. Omdat honden minder goed tegen de hitte kunnen dan mensen, kunnen deze temperaturen fataal zijn. (Tekst gaat verder onder tweet)

Met 31° C zijn er geen excuses een hond 30 tot 45 minuten in de volle zon in een geparkeerde auto te laten zitten! Begin van de dienst een oververhitte hond uit een auto gehaald, voor de houder proces-verbaal… pic.twitter.com/q4YFT1rWs5 — Wijkagenten Vlissingen (@WA_Vlissingen) August 7, 2020

Meerdere honden bevrijd

De politie eenheid Rotterdam dierenwelzijn laat weten de afgelopen dagen al meerdere honden bevrijd te hebben. Hierbij hebben ze ramen moeten inslaan en zijn er honden in beslag genomen. De eenheid roept op direct 112 te bellen mocht men een dier in een geparkeerde auto zien zitten.