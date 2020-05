Gewapende mannen in PostNL-jas overvallen winkel Purmerend en slaan op de vlucht

Twee of drie gewapende mannen hebben zaterdagochtend de Used Products-winkel aan de Hoogstraat in Purmerend overvallen. Een van de mannen droeg een PostNL-jas, een ander droeg een mondkapje.

Dat bevestigt de politie aan NH Nieuws. De politie kan niet vaststellen of er twee of drie overvallers in het spel zijn. Ze zijn er vandoor gegaan met een onbekende buit.

Personeel bedreigd

Het rolluik van de winkel stond half open, waarschijnlijk omdat de winkel op het punt stond open te gaan. De daders zijn onder het luik doorgekropen en hebben het aanwezige personeel bedreigd met een wapen.

Vervolgens zijn ze op de vlucht geslagen. Uit een Burgernet-melding valt op te maken dat de mannen een Yamaha-motor bij zich hadden. De politie is naar hen op zoek.