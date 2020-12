Een vestiging van Albert Heijn aan Achter ‘t Veer in Geldermalsen is maandagavond overvallen. De politie is met meerdere politiewagens en een helikopter op zoek naar de daders.

Dat meldt Omroep Gelderland, dat spreekt van een “klopjacht”. Een woordvoerder van de politie bevestigd aan Hart van Nederland dat de overval heeft plaatsgevonden. De politie doet onderzoek naar de zaak, mogelijk zou er ook een wapen in het spel zijn geweest.

Uit een melding op Burgernet blijkt dat de politie zoekt naar een man van ongeveer 20 jaar. Hij is 1 meter 85, heeft een slank postuur en draagt een zwarte jas met capuchon. Ook draagt of droeg hij een mondkapje.

Het is onduidelijk of er iets is buitgemaakt tijdens de overval.

Later meer.