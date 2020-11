Ouders verongelukte Koen moeten na 24 jaar stacaravan uit: 'We hebben niets meer'

Al sinds 1996 woont de familie Van Keulen in een stacaravan in Soest. Ze hebben een huisnummer, postadres, betalen WOZ belasting. Niets aan de hand, zo lijkt het. Maar sinds een aantal jaar probeert de gemeente de familie er weg te krijgen omdat de bebouwing illegaal zou zijn.

Totaal onbegrijpelijk, vindt Gertjan van Keulen. De zaak ligt nu bij de Raad van State en de familie wacht in spanning op de uitspraak. De zaak is extra pijnlijk, omdat het huis ze nog elke dag doet denken aan hun overleden zoon Koen. “Als we hier weg moeten, hebben we niets meer. Dan weet ik het niet meer.”

Alle vergunningen

De familie Van Keulen kocht het perceel in 1996 van een paardenhouder. De gedoogbeschikking om bij het bedrijf te wonen, nam de familie ook over. Dachten ze. De gemeente dacht daar anders over en wilde de familie er toen ook al weg hebben. Dat leidde in 1998 tot een rechtszaak, die de Van Keulens wonnen. “Na die rechtszaak werd alles geregeld, de WOZ waarde werd vastgesteld. De kinderen werden geboren. Toezichthouders kwamen kijken, maar ik voldeed aan alle vergunningen. De gemeente zit vervolgens jaren stil en dan komen ze opeens weer”, aldus Gertjan.

“We zitten in een soort veegplan van de gemeente tegen extra zomerhuisjes en aangebouwde schuurtjes”, vertelt Van Keulen. “Maar dit is een andere situatie. Er zijn bouwvergunningen voor onze woning, maar de bebouwing op het perceel staat niet in bestemmingsplan aangegeven.”

Lees ook: Herdenkingstocht voor in Italië omgekomen Koen van Keulen

Elke dag in zijn kamer

In een zitting bij de Raad van State mocht Van Keulen zijn verhaal doen. Aan bod kwam ook een persoonlijke noot. Zoon Koen, toen 17, overleed in de zomer van 2018 tijdens een vakantie aan het Gardameer. Na een vermissing van enkele dagen, werd hij gevonden in een greppel langs de weg. Hij was zes meter naar beneden gevallen en had dat niet overleefd. “Mijn vrouw zit nog heel vaak in zijn kamer. Dat is heel belangrijk voor haar. We moeten er niet aan denken als dat weg moet. Wat hebben we dan nog?”

Lees ook: Lichaam Koen gevonden: ‘Hij gleed uit en viel naar beneden in rivier’

De Raad van State wil dat beide partijen nog een keer met elkaar om de tafel te gaan. De gemeente laat weten zich hierop te beraden. “Vanaf 2012 heeft een intensief onderzoek plaatsgevonden naar legalisatie. Toen dat onmogelijk bleek, heeft de gemeente in 2016 aan de bewoners aangeboden om de situatie gedurende vijf jaar te gedogen. Omdat de bewoners na herhaald verzoek, ook in 2018, nog niet op dit aanbod zijn ingegaan, heeft de gemeente de handhaving opnieuw opgepakt.”

Daarnaast zegt de gemeente begrip te hebben voor het verdriet dat hen is overkomen met de dood van hun zoon. “We kunnen goed voorstellen dat dit de zaak voor hen bemoeilijkt. Het is de taak van de gemeente illegale bouwwerken en bewoning daarvan tegen te gaan. Uiteraard houden we daarbij rekening met de persoonlijke omstandigheden, maar die kunnen het feit niet ongedaan maken.”