Ouders doodgeboren kinderen verdrietig om zonder waarschuwing verplaatste monumentjes

Boze en verdrietige reacties over de gang van zaken rond het Vlinderhofje, een uitstrooiveldje voor doodgeboren kinderen bij het crematorium van Yarden in Groningen. Zonder nabestaanden vooraf te waarschuwen heeft het bedrijf alle kleine monumentjes weggehaald en op een picknicktafel gezet. Ook het monumentje van de doodgeboren tweeling van Charita Tonkens zijn door het crematorium weggehaald.

Het Vlinderhofje is een belangrijke plek voor nabestaanden. Op het veldje kunnen ouders een herinneringsplek kopen, zoals een vlinder. Ook was er de mogelijkheid om bij het veldje bloemen, knuffels of iets anders neer te zetten. Maar al die spulletjes zijn nu op een picknicktafel gezet. “Ik ben er kapot van”, vertelt Tonkens verdrietig.

Picknicktafel

Ze kwam er afgelopen vrijdag achter na een berichtje op Facebook. “Dit is heel heftig. Ik had er heel veel spulletjes liggen van mijn doodgeboren tweeling: een monumentje met een hart met daarin twee engeltjes, twee vlindertjes, twee kaarsjes. Die zijn zonder pardon op een picknicktafel geflikkerd. Zonder ons van te voren te waarschuwen.”

“We hebben al zo weinig van onze doodgeboren kindjes. Ze waren slechts twintig weken”, legt Tonkens uit. “Ik heb een klacht ingediend bij het crematorium en gebeld met de politie.”

‘Klachten over hoog gras’

En dat lijkt geholpen te hebben. In een schriftelijke reactie laat Yarden aan Hart van Nederland weten van ouders klachten te hebben gekregen over de uitstraling van het kinderhofje door het hoge gras, het onkruid en de persoonlijke spullen. Om het weer netjes te krijgen, moesten de monumentjes tijdelijk verplaatst worden. “Omdat wij niet weten welke persoonlijke items bij welk kindje en bij welke nabestaanden horen, hebben we ervoor gekozen een kinderpicknick tafel neer te zetten. De losliggende persoonlijke items, waaronder de knuffels, hebben we hierop gelegd zodat ouders hier hun dierbare persoonlijke spullen tijdelijk mee konden nemen om vervolgens weer terug te plaatsen op het voor hun zo dierbare plekje. Het is nooit onze bedoeling geweest om ouders en nabestaanden te kwetsen of respectloos te behandelen.”