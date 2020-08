Meerdere ouderen onwel geworden nadat koelinstallatie van Rotterdams verpleeghuis het begeeft

Meerdere ouderen zijn zondagmiddag onwel geworden nadat het koelsystemen van het verpleeghuis is uitgevallen. Het gaat om het verpleeghuis van Humanitas aan de Carnissedreef in Rotterdam. Dat meldt Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De temperaturen in het pand liepen snel hoog op. Hierdoor zijn meerdere bewoners onwel geworden. Tenminste een van hen zou overgebracht zijn naar het ziekenhuis. De rest is opgevangen door het toegesneldeambulancepersoneel. Volgens Rijnmond is het koelsysteem van een andere locatie van Humanitas, in Barendrecht, ook uitgevallen. Hier zijn echter geen bewoners onwel geworden.

Nat dak houden

De brandweer is na de melding uitgerukt om het dak nat te spuiten. Dat moet voorkomen dat het nog warmer wordt in de panden. In het verpleeghuis in Rotterdam zijn er inmiddels monteurs aanwezig. Er is ook ambulancepersoneel ter plaatse om de mensen te verzorgen.

Na onderzoek werd het probleem met de installaties gevonden. Maar omdat door de aanhoudende hitte het systeem weer kan uitvallen moet het verpleeghuis zoeken naar een permanente oplossing voor het probleem.

De brandweer blijft het dak nathouden tot laat in de avond.

Beeld: Video Duivestein