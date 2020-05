Veel ouderen durven niet meer naar buiten: 'Ik krijg er de zenuwen van, ik doe het niet meer'

Uit onderzoek van het Rode Kruis blijkt dat 30 procent van de ouderen liever niet naar de supermarkt gaat. Een even groot deel geeft aan sowieso niet graag meer buiten te komen. Een van hen is de de 69-jarige Jan Volkers.

Omdat niet iedereen voldoende afstand houdt en de angst om het coronavirus op te lopen groot is, blijven dus veel ouderen thuis. Jan durft door gezondheidsproblemen niet meer naar buiten te gaan, vertelt hij aan Hart van Nederland. “Ik heb een hartinfarct gehad, twee keer kanker, en vorig jaar heb ik een herseninfarct gehad.”

“Als ik wat krijg, is het voor mij over”, daar is Jan van overtuigd. Vooral supermarkten vindt hij een probleem. “Ze gaan niet aan de kant, ze lopen gewoon door, zo op je af. Ik krijg er de zenuwen van. Echt waar, ik doe het niet meer.”

Boodschappen aan de deur

Via Ready2Help heeft de ras-Amsterdammer hulp gevonden. De net afgestudeerde Juliet Piersma doet twee keer per week zijn boodschappen en zet die dan voor zijn deur. “Het is een lieffie. Wat ik ook opschrijf, ze komt met alles thuis.”

De afgelopen maand is een hechte band ontstaan tussen de twee. Jan heeft een stoeltje buiten staan, dus als Juliet langskomt, maken ze ook even een praatje buiten. Met natuurlijk de nodige afstand ertussen.

Dat is leuk voor Jan, die amper mensen spreekt in deze tijd, maar zeker ook voor Juliet. “Ik blijf altijd even kletsen. We hebben genoeg te bespreken. Anders had ik Jan natuurlijk nooit ontmoet. Hij komt uit de Jordaan, dus ik leer ontzettend veel over Amsterdam.”

‘Houd rekening met elkaar’

Om mensen als Jan te helpen, doet het Rode Kruis de oproep om rekening met elkaar te blijven houden. “Misschien heb jij geen zorgen wanneer je in de supermarkt per ongeluk te dichtbij iemand komt”, vertelt projectleider Yvonne Breedijk. “Voor een ander, die meer risico loopt, kan dit wèl voor veel stress zorgen.”

Kijk naar elkaar om, benadrukt Breedijk daarom. “Mocht iemand hulp nodig hebben, ben er dan voor elkaar. Ook nu de regels langzaam worden versoepeld.” De coronacrisis levert in ieder geval één blijvende vriendschap op, verzekert Juliet. “Ik denk zeker dat ik Jan na deze tijd blijf zien.” En ook Jan wil niet meer zonder zijn redder: “Ik heb het liefste dat ze blijft, haar kan ik vertrouwen.”