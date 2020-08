Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid moeten beter worden beschermd, nu het coronavirus voorlopig nog onder ons is. Mensen die sneller overlijden aan de gevolgen van het virus moeten beter worden afgeschermd van de maatschappij. Dit zodat jongeren meer bewegingsruimte kunnen krijgen.

Dat stellen verschillende leden van het Outbreak Management Team (OMT) in het AD.

Sociale bubbels

Vooral in regio’s waar het virus het meest rondwaart moeten ouderen en mensen met een beperking of aandoening op een betere manier worden afgeschermd. Dat stelt Cees Hertogh, OMT-lid en tevens hoogleraar Ouderengeneeskunde en Ethiek van de zorg. Als voorbeelden noemt hij gereguleerde visite in verpleeghuizen en begeleiding van bezoekers.

Terug naar een situatie waarin geen enkel bezoek welkom is in verpleeghuizen moeten we koste wat kost voorkomen, zegt Arend Arends, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie en lid van het OMT. Hij pleit voor een systeem van sociale bubbels. “We moeten ernaar toe dat kwetsbare mensen een beperkt aantal vaste contactpersonen hebben.”

Arends vergelijkt het met een bosbrand: “De sociale bubbels zijn dan de brandgangen die voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. Binnen zo’n bubbel moeten mensen verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. Als iedereen elkaar via-via toch blijft ontmoeten, gaat het weer mis.”

Groot deel van de jongeren voelt zich eenzamer

Uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Maastricht blijkt dat ongeveer vier op de tien kinderen zich tijdens en na de lockdown eenzamer voelen dan voor de crisis. Volgens de universiteit moet er nu worden ingegrepen om problemen op een later moment te voorkomen.

Ook is de kans groot dat deze groep een studieachterstand op gaat lopen door de uitbraak van het virus. Het percentage vmbo’ers dat denkt te slagen voor het eindexamen daalde in een jaar tijd van 85 naar 75 procent. Ook het aantal vmbo’ers dat verwacht een hbo-diploma te halen zakte van 37 naar 27 procent. Het aantal havisten en vwo’ers dat verwacht een universitaire bachelor af te ronden daalde van 28 naar 23 procent.

Maatschappelijke processen op gang houden

Oud-VVD-senator Heleen Dupuis (75) stelt tegenover AD dat ouderen zoals zij thuis zouden moeten blijven, als jongeren daarmee ruimte krijgen. De jongeren moeten volgens haar de maatschappelijke processen op gang houden.

De kans dat ouderen ernstig ziek worden of zelfs komen te overlijden als ze het coronavirus oplopen, is aanzienlijk groter. AD schrijft dat tachtigers bij besmetting honderden keren zoveel kans lopen om te overlijden als mensen die jonger zijn dan veertig.

