Ouder echtpaar zwaargewond na aanrijding, automobilist rijdt door

Twee fietsers zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een auto in de buurt van het Brabantse Heeswijk-Dinther. Het zou gaan om een ouder echtpaar. De bestuurder van de personenauto ging er na het ongeluk vandoor.

De aanrijding gebeurde rond kwart voor twee ‘s nachts op de Hommelsdijk in Heeswijk-Dinther. Meerdere ambulances, politiewagens en een traumahelikopter rukten uit. Een correspondent meldt dat passerende fietsers eerste hulp hebben verleend, in afwachting van de hulpdiensten. De twee fietsers zijn met spoed overgebracht naar het Radboudumc in Nijmegen.