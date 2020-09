Medicane Ianos nadert Grieks eiland: 'Dit heb ik nog nooit gezien hier'

Een zware tropische storm, die mogelijk kan uitgroeien tot een orkaan, nadert Griekenland. De Griekse weerdienst heeft code rood afgegeven. De Nederlandse Jackie Boots woont al twintig jaar op het eiland Zakynthos. “Dit heb ik nog nooit gezien hier.”

De orkaan, die de naam Ianos heeft gekregen, is ontstaan in de wateren tussen Italië en Griekenland, meldt Weer.nl. Het verschijnsel komt gemiddeld een keer in de vier jaar voor en heet Medicane – een mediterane orkaan.

Deze storm, die mogelijk in de nacht haar hoogtepunt bereikt, lijkt vooral de eilanden Kefalonia en Zakynthos te gaan treffen. Er komen dan windstoten voor van 160 tot 180 km/u en een uitschieter tot 200 km/u is zelfs niet uitgesloten. De golven kunnen een hoogte krijgen van ruim 10 meter.

‘Deze medicane kan er ook nog wel bij’

“Ik vind het echt heel spannend”, zegt Jackie die samen met haar man Takis 13 jaar een bedrijf runt op het eiland, Nefis Travel. Ze organiseren excursies ‘voornamelijk weg van de massa’. Door corona is het seizoen fiks tegengevallen, de boekingen zijn – sinds het gebied code geel heeft gekregen – nagenoeg nul. “Terwijl het seizoen normaal gesproken doorloopt tot in oktober. En dan nu de orkaan. Dit kan er ook nog wel bij”, verzucht ze.

De naderende storm is het gesprek van de dag op het eiland, aldus Jackie. “Alles is dicht gegaan, scholen, winkels. Er zijn extra mankrachten opgeroepen voor de brandweer. Ik zit zelf steeds op een speciale wind-app te kijken. Het is nog heel onzeker wat er gaat gebeuren.” Om haar huis maakt Jackie zich niet zoveel zorgen, dat is sterk. “Maar de garage, die is minder stevig. En daar staan juist de bussen die we gebruiken voor onze tours.”

Een rustige nacht zal het niet worden voor Jackie. Het eiland bereidt zich voor op het ergste. “Je weet het gewoon niet. Je weet niet hoe erg het wordt.”