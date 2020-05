Oproep: stuur veteraan Willem (93) een hart onder de riem

De 93-jarige Willem Wilbrink is een Tweede Wereldoorlog-veteraan. Door coronamaatregelen is hij in een isolement geraakt want hij mag geen bezoek ontvangen en bellen is door zijn doofheid geen optie. Joyce van Zonsbeek bedacht iets om hem uit zijn isolement te halen: een kaartjesactie.

Hij heeft een veelbewogen verleden, weet Joyce. Toen Willem pas zestien jaar oud was zat hij in het verzet. Toen hij een pakketje voor verzetsleden – met daarin twee revolvers – wilde bezorgen, werd hij gepakt en kwam vervolgens in concentratiekamp Dachau terecht. Na de bevrijding vocht Willem in Nederlands-Indië, waar hij doof werd tijdens het onschadelijk maken van bommen.

Eenzaam

Willem heeft nu bijna geen contact meer met de buitenwereld, door de coronamaatregelen krijgt hij geen bezoek meer over de vloer en omdat hij dus doof is geraakt kan hij ook niet even met iemand bellen om de eenzaamheid te doorbreken. “Willem geeft aan dat hij hierdoor de oorlog een beetje herbeleeft”, aldus Joyce.

In deze periode voelt hij de eenzaamheid des te meer, want als veteraan kijkt hij elke 5 mei erg uit naar het Bevrijdingsdefilé in Wageningen. Joyce’s ouders hebben legerauto’s en doen daarmee vaak mee aan evenementen zoals het defilé. Zo ontstond een vriendschap met Willem: hij reed tijdens het defilé altijd met hen mee in de stoet veteranen, maar dit jaar kan ook het defilé door de maatregelen niet doorgaan.

Tranen

Om iets voor hem terug te kunnen doen, roept Joyce iedereen op om Willem vooral een kaartje te sturen met, als het éven kan, een mooie postzegel erop, want “Willem is ook nog eens ontzettend fan van postzegels”. “Wat lijkt op een klein gebaar kan dan misschien grote betekenis hebben voor Willem.”

Inmiddels heeft hij al tien kaarten ontvangen en daar is hij tot tranen toe door geroerd. “En de rest komt van de week wel, denk ik”, zegt Willem geëmotioneerd. “Ik ben hier heel trots op!”

Wil jij Willem ook een hart onder de riem ‘sturen’? Stuur je kaartje naar:

W. Wilbrink

Velperweg 141-33

6824 HK Arnhem insuladei