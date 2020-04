Fries dorp Oppenhuizen onthutst door geweldincident: 'Het is triest'

Bewoners van de Reinardastrjitte in Oppenhuizen worden gistermiddag opgeschrikt door het gegil van hun buurvrouw. Kort daarop zien ze haar twee jonge kinderen op straat rennen. De vrouw blijkt slachtoffer van een geweldincident. Inzet van hulpdiensten mogen niet baten, de overlijdt ter plekke aan haar verwondingen.

Agenten gingen begin van de middag naar de woning nadat ze een melding hadden gekregen van een geweldsincident. In de woning troffen ze de zwaargewonde vrouw aan. Hulp mocht helaas niet meer baten. Iedereen vraagt zich af wat er is gebeurd in de woning.

Later pakte de politie een 35-jarige man op, hij wordt verdacht van het doden van zijn vier jaar jongere vrouw.

De kinderen zijn opgevangen, het onderzoek van de politie gaat verder.