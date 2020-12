Opnieuw ingebroken bij woning Monica Geuze

Het zit influencer en vlogger Monica Geuze de laatste tijd niet echt mee. Op dit moment moet ze haar dochtertje missen en als klap op de vuurpijl is er ook nog eens ingebroken bij haar thuis. Eerst was nog te zien hoe Monica op vakantie was in eigen land. Op Instagram was een filmpje te zien waarin ze aan het genieten was in het Conservatorium Hotel in Amsterdam.

Dat vakantiegevoel werd snel verstoord toen de vlogster thuiskwam. “Dat je in je eigen huis waar je je veilig hoort te voelen en waar je kind woont dit soort dingen moeten gebeuren maakt me kotsmisselijk, woedend en verdrietig”, plaatst bij een foto in haar Stories. Op de foto is te zien hoe een stuk glas is vernield. Of de inbrekers wisten dat Monica niet thuis was, is niet bekend.

Niet voor het eerst

Het is niet de eerste keer dat Monica last heeft van dieven. Begin dit jaar liet ze in haar vlogs weten dat er er een poging tot inbraak was geweest in haar auto. Toen werd er niets gestolen.

Ook bij andere BN’ers was het raak dit jaar. Zo werd er onder andere ingebroken bij Gordon en Nikkie de Jager (Nikkietutorials). Die laatste werd zelfs onder schot gehouden door vier overvallers in haar woning in Uden.

