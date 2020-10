Voor de tweede keer in een week is er een explosie geweest in de Dijkmanshuizenstraat in Amsterdam. Volgens de politie was de ontploffing in de nacht van zondag op maandag bij een andere woning dan vorige week.

Het incident gebeurde rond 03.30 uur, toen een luide knal werd gehoord en een scooter wegreed. De voordeur van een huis is flink beschadigd. De politie vermoedt dat het opnieuw om zwaar vuurwerk gaat en houdt er rekening mee dat de explosie in verband kan worden gebracht met die van vorige week.

Toen was er in de nacht van dinsdag op woensdag een ontploffing in dezelfde straat. Dit gebeurde rond 04.00 uur en beschadigde eveneens een voordeur van een woning.

Woning eerder ook beschoten

De woning die in de nacht van zondag op maandag beschadigd raakte door de explosie, werd eind juli onder vuur genomen. Op dat moment lag een gezin te slapen, maar wonder boven wonder raakte niemand gewond.

